Carabiniere aggredito a Trastevere: costretto a scappare da alcuni uomini incappucciati | VIDEO

Un Carabiniere indietreggia con la pistola in pugno, mentre viene insultato da un gruppo di uomini. Sono queste le immagini shock del video diventato virale sui social. L’uomo, che riesce a mantenere il sangue freddo nonostante i lanci di bottiglie e cassonetti da parte dei suoi aggressori, è stato ferito alla testa, ed è poi scappato. Non si conosce l’identità del Carabiniere, nemmeno degli aggressori, ma sembra credibile che si tratti di uno degli strascichi degli scontri avvenuti tra laziali e tedeschi nel giorno della partita di Europa League.

LEGGI ANCHE > Tensioni prima di Lazio-Eintracht: la società biancoceleste ha venduto più biglietti del solito ai tedeschi

Carabiniere aggredito, gli scontri per tutta Roma tra ultras

Del clima di violenza che si è instaurato a Trastevere, sarebbe rimasto vittima anche un Carabiniere. Come mostra il video diventato virale sui social, il rappresentante delle forze dell’Ordine è costretto ad prima arretrare – nonostante impugnasse una pistola – e poi a scappare da un nutrito gruppo di uomini incappucciati. I delinquenti, senza dubbio italiani come dimostrano gli insulti indirizzati all’agente, non si sono limitati ad attaccare verbalmente, anzi. Nelle immagini si distingue un cassonetto lanciato all’indirizzo del Carabiniere che già era stato colpito alla testa da un oggetto che sembrerebbe essere una bottiglia.

Roma in balia dei tifosi violenti

I fatti risalgono alla serata di giovedì quando per alcune ore Roma è stata in balìa dei tifosi tedeschi dell’Eintracht Francoforte arrivati in città per seguire la partita di Europa League che si era disputata allo Stadio Olimpico. Al termine della partita, dopo danneggiamenti e cortei attorno allo stadio da parte dei tifosi teutonici, alcuni ultrà laziali avrebbero fatto partire una vera e propria caccia all’uomo per le strade della Capitale. In particolare lungo le strade più frequentate dai turisti, compreso quindi Trastevere.

( Credits: video Facebook Elena Ricci)