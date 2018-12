Matteo Salvini diventa Babbo Natale, e scrive il regalo perfetto per gli italiani

Matteo Salvini è un uomo pragmatico, si sa. Stava aspettando la «lettera di Babbo Natale» dopo quella della Ue, ma alla fine ha anticipato tutti e a scrivere è stato proprio lui. Ieri a Milano bagno di folla per il leader della Lega che, tra panettoni e brindisi, ha invitato i suoi elettori «a regalare agli italiani per Natale» l’opuscolo sull’attività del governo.

Vi saluto dalla mia Milano, Amici!

Matteo Salvini si trasforma, da vicepremier a Babbo Natale

Dodici pagine per raccontare agli italiani «sei mesi di buonsenso al governo». Un regalo preparato direttamente da Matteo Salvini con le sue manine – tecniche o politiche. Con quesa iniziativa da mettere sotto l’albero, il leader del Carroccio è pronto a continuare la sua opera di propaganda, stavolta entrando nelle case di tutti gli italiani attraverso i regali dei suoi supporter. Nell’opuscolo natalizio l’attuale inquilino del Viminale racconta tutti i passi fatti e le promesse mantenute: dagli immigrati fino al dl Sicurezza, dalla legittima difesa agli scontri con Bruxelles, dalla lotta alla mafia fino alle visite all’estero. Dodici pagine corredate di foto del leader in persona che accompagneranno elettori e non per i prossimi altri dodici mesi: il calendario dell’avvento di matrice salviniana è il must-have di questo Natale. Sarà un successo, probabilmente sold out. O almeno così potrebbe sembrare guardando il video condiviso su Facebook da Salvini, che caso vuole indossi una giacca rossa, proprio come Babbo Natale. La folla milanese, con sottofondo musicale natalizio, è sorridente e accogliente. Salvini stringe le mani, abbraccia i suoi elettori, sorride per gli immancabili selfie. E la ciliegina sulla torta è la fetta di panettone servita diretta,ente da lui, con tanto di prosecco.

