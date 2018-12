Quelli espulsi dalla manifestazione della Lega per il cartello «Ama il prossimo tuo»

La manifestazione della Lega dell’8 dicembre – in piazza del Popolo a Roma – è stato teatro anche di un episodio molto contestato, messo in evidenza dalla trasmissione Propaganda Live in onda ogni venerdì su La7. Diego Bianchi, l’ideatore del format, ha seguito da molto vicino due manifestanti, Jacopo Valsecchi e Natalia Tatulli che avevano con sé il cartello: «ama il prossimo tuo».

Ama il prossimo tuo, il video di Propaganda Live

Un messaggio evangelico, portato all’attenzione del leader della Lega in virtù dei suoi passati giuramenti con il Vangelo e il Rosario tra le mani e del suo cattolicesimo sbandierato a ogni occasione utile, anche quelle meno indicate. Zoro è rimasto subito colpito dalla coppia con il cartello “Ama il prossimo tuo”, che ha avuto il coraggio di affrontare una schiera davvero imponente di leghisti con un messaggio innocente che, a quanto pare, si è rivelato ostile.

L’ostilità della polizia alla frase ‘ama il prossimo tuo’

Quello che è accaduto a Jacopo Valsecchi e Natalia Tatulli ha davvero dell’incredibile. I due sono andati in piazza del Popolo «per mostrare la parte di sé che non riescono ad accettare». Nel frattempo, anche una terza persona è arrivata, sventolando su una bicicletta una bandiera della pace.

A un certo punto, mentre il cartello veniva esposto pacificamente in Piazza del Popolo, alcuni agenti in borghese hanno portato via Jacopo Valsecchi, consegnandolo ad altre persone della polizia in divisa. Il tutto con modi molto energici, che hanno portato il ragazzo a gridare e a chiedere aiuto. Alla fine del video, si vede Valsecchi che consegna i propri documenti in una camionetta della polizia. Eppure aveva semplicemente esposto una frase tratta dai vangeli di Marco e Giovanni. Testi, evidentemente, che ai tempi di Salvini ministro dell’Interno, sono considerati sovversivi.

