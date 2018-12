Theresa May e la scenata a Juncker: «Mi hai chiamata nebulous?» | VIDEO

C’è stato un duro scambio di opinioni tra Theresa May e Juncker, quest’oggi nell’ambito del Consiglio europeo a cui ha partecipato anche il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Al termine della riunione, il primo ministro inglese – che ha già i nervi a fior di pelle per la lunga trattativa (anche interna al suo stesso partito) per Brexit – si è avvicinata a Juncker per chiedergli alcuni chiarimenti.

Theresa May e Juncker, il video

laughing so hard at theresa may angrily accusing juncker of calling her nebulous, the most well-to-do argument ever pic.twitter.com/PiXSKEMoXQ — Hannah Jane Parkinson (@ladyhaja) 14 dicembre 2018

L’emittente Channel 5 ha dato la sua interpretazione del dialogo, sottotitolandolo. Secondo la televisione britannica, infatti, Theresa May ha chiesto a Juncker la motivazione della definizione che aveva dato di lei: «Perché mi hai chiamato nebulous?» – ha chiesto con insistenza il premier britannico al presidente della Commissione Europea. «Lo hai fatto, perché?».

Poi, la camera stacca. In un primo momento, Juncker sembra negare la circostanza, ma non sapremo mai come è proseguita la discussione. Nebulous è un aggettivo inglese che sta a indicare una persona informe, priva di un contorno definito. Insomma, non il massimo applicato a un politico, soprattutto di alto livello e con ruoli istituzionali.

I rapporti tra Juncker e Theresa May sono sempre stati improntati al dialogo, anche in un momento in cui la trattativa su Brexit – tra Regno Unito ed Europa – sembra essere arrivata a un punto di rottura. Non sono mancati neanche i siparietti, l’ultimo dei quali con protagonista Jean-Claude Juncker che ha imitato il balletto della premier britannica alla convention del partito conservatore.