«Roma Liberata»: la data del concerto di Liberato

L’evento si chiama «Roma liberata» e segna il ritorno del cantante partenopeo dalla misteriosa identità. Il luogo del concerto è ancora misteriosa, ma c’è la data ufficiale: il 22 giugno.

LEGGI ANCHE > Selvaggia Lucarelli spiega l’attuale stallo politico con Liberato e Young Signorino

Roma Liberata, il ritorno di Liberato

Era qualche mese che di Liberato si erano perse le tracce. Dopo il concerto sul lungomare di Napoli a maggio, definito da molti «abbastanza deludente», il cantante misterioso sembrava essersi ritirato. Un nuovo album? Un nuovo progetto? Tutto taceva, fino a questo pomeriggio. L’annuncio del ritorno sul palco, stavolta nella capitale, è stato dato dall’account ufficiale Instagram di Liberato, con pochissimi dettagli: il concerto si terrà il 22 giugno a Roma a partire dalle ore 20, ma non ci sono ulteriori informazioni. I biglietti però sono già in vendita su Ticketone: «‘O LINK STA SEMP ’NGOPP ‘A BIO» ha scritto il cantante misterioso nella didascalia della foto che ha già superato i mille commenti in pochissimi minuti. La corsa al biglietto è già cominciata, complice anche un prezzo davvero competitivo. Per ascoltare il cantante di 9 maggio basteranno 20 euro.

(Credits immagine di copertina: foto instagram liberato1926)