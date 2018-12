Fiumicino, l’uomo che ruba i soldi al metal detector | VIDEO

Si incrociano tante storie in aeroporto. Ma tutti siamo uguali davanti ai controlli del metal detector. Tutti, tranne uno. Un uomo è stato arrestato all’aeroporto di Fiumicino mentre, con tutta la calma del mondo, rubava i soldi che i passeggeri – ignari di tutto – avevano inserito nelle apposite buste ai controlli dello scalo romano.

Mentre tutti gli altri utenti dell’aeroporto si cimentavano con il metal detector ed erano occupati in altre faccende, l’uomo di mezza età – fingendo di essere direttamente interessato ai materiali contenuti all’interno delle cassette che scorrevano sui nastri trasportatori – approfittava della distrazione altrui per accumulare un consistente bottino.

Nessuno, al momento, si è accorto di niente. Tuttavia, le azioni del ladro di Fiumicino sono state immortalate dalle telecamere di videosorveglianza, che hanno permesso alle forze dell’ordine di entrare immediatamente in azione.

Aeroporto Fiumicino in fila per controlli sicurezza un passeggero ruba buste con dentro denaro,le nasconde in bagno per riprenderle al ritorno, ma viene arrestato da #PoliziaFrontiera mentre sale in aereo

I soldi restituiti al proprietario servivano per cure mediche di un parente pic.twitter.com/0zQGWOUHEz

— Polizia di Stato (@poliziadistato) 14 dicembre 2018