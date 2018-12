Salvini stacca il telefono (per la partita del Milan) e non risponde a Tria

Salvini stacca il telefono, vola ad Atene per la partita del Milan, e non risponde a Tria

È possibile che nei giorni in cui un Paese deve definire la sua manovra finanziaria il ministro dell’Economia e il capo politico che lo sostiene, nonché vicepresidente del Consiglio, non riescano a mettersi in contatto per molte ore? È proprio quello che è accaduto ieri, quando il professore Giovanni Tria, bloccato a Bruxelles negli Uffici della Commissione Ue con i tecnici del Mef, ha invano tentato di telefonare al leader della Lega Matteo Salvini, nel frattempo volato ad Atene per seguire da vicino la partita di Europa League del Milan contro l’Olympiacos. Il retroscena viene oggi svelato dal quotidiano Repubblica (articolo di Tommaso Ciriaco e Carmelo Lopapa).

Tria a Bruxelles per trattare, Salvini irreperibile al telefono

Il ministro e i vertici della direzione generale del Ministero hanno cercato al telefono per un pomeriggio intero il vicepremier, ma lui, il capo leghista, è risultato «irreperibile». Non si è fatto trovare. È il segnale – spiega Repubblica – di un malessere interno alla maggioranza e al governo Conte. Salvini considera chiusa da mercoledì la trattativa con l’Europa sul rapporto deficit/pil, già sceso dal 2,4 al 2,04% e non vuole venga messo in discussione l’intervento con ‘quota 100’ sulle pensioni, già calato da 6,7 a 4,5 miliardi di euro.

Ieri Tria aveva un urgente bisogno di sentire Salvini nella nuova fase della trattativa. L’ufficio del Commissario agli Affari economici della Ue Pierre Moscovici punta ad abbassare ancora il deficit con una nuova sforbiciata alle modifiche della legge Fornero. Se è vero che la misura avrà, secondo i piani del governo, un costo ridotto nel 2019, è anche vero che le risorse necessarie lieviteranno per gli anni successivi: 4,5 miliardi il prossimo anno e 8 miliardi probabilmente dal 2020 in poi. Tria si è dovuto accontentare di parlarne con altri.

(Foto di copertina da archivio Ansa: il vicepremier e ministro dell’Interno Salvini e il ministro dell’Economia Tria alla Camera durante un question time. Credit immagine: ANSA / GIUSEPPE LAMI)