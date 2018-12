Lega e M5S votano contro se stessi | VIDEO

Aula di Montecitorio, pomeriggio inoltrato. I parlamentari stanno votando sul decreto fiscale, articolo per articolo e per singoli emendamenti. A un certo punto della seduta, presieduta dalla vicepresidente della Camera di Forza Italia Mara Carfagna, i deputati erano chiamati a esprimersi sull’emendamento del Partito Democratico sui porti della Calabria e sulla relativa Authority.

Decreto fiscale, governo battuto dalla sua stessa maggioranza

Sul singolo emendamento, presentato dal deputato dem Enzo Bruno Bossio, il governo aveva dato parere favorevole. La prassi vuole che, per evitare voti differenti dalla linea dei partiti della maggioranza, il parere dell’esecutivo possa orientare i deputati. Che, quindi, votano secondo il parere del governo.

Lega e Movimento 5 Stelle, in quanto gruppi di maggioranza, dovrebbero a questo punto votare a favore dell’emendamento. Del resto, la vicepresidente Carfagna ha specificato molto chiaramente che sul punto il governo si era espresso in maniera favorevole. Eppure, i deputati della maggioranza vanno in confusione. Ampi settori dell’aula votano contro, in una marea di puntini rossi che si affollano sul tabellone luminoso.

La Carfagna capisce l’imbarazzo e ribadisce che sul punto il governo aveva espresso parere favorevole. Lo fa per altre due volte. Se si conta l’apertura della dichiarazione di voto, le volte in cui lo ripete sono tre. Alla fine, sconfortata afferma: «Ve lo ripeto per la terza volta – si sente nel video della Camera – il governo ha dato parere favorevole». Poi chiude la votazione. Il governo va sotto. Battuto da se stesso.