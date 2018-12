Momenti di tensione prima di Lazio-Eintracht Francoforte

Cinque fermati per i tafferugli in piazzale Flaminio

Tensioni vicino allo Stadio Olimpico dove stasera, alle ore 19, andrà in scena il match Lazio-Eintracht Francoforte, valido per l’ultima giornata della fase a gironi di Europa League. I disordini sono nati quando un folto numero di tifosi tedeschi, anziché raggiungere piazzale delle Canestre dove, dopo la verifica dei biglietti, sarebbero dovuti salire sui pullman per raggiungere lo stadio Olimpico, si sono staccati tentando di raggiungerlo a piedi entrando da Ponte Duca D’Aosta, area riservata ai tifosi laziali. A quanto si apprende i tifosi tedeschi hanno lanciato anche petardi e fumogeni. Alcuni di loro sono rimasti feriti durante i tafferugli. Per fermarli si è ricorso anche ad una carica di alleggerimento e agli idranti. Alcuni di loro hanno fatto irruzione nel condominio al civico 3 di piazza Gentile da Fabriano alcuni dei tifosi dell’Eintracht Frankfurt che cercavano di scappare dalla polizia, dopo gli scontri verificatisi in zona Flaminio.

A poche ore dal fischio d’inizio di Lazio-Eintracht Francoforte, le forze dell’ordine sono dovute intervenire in diverse zone di Roma per sedare le intemperanze dei tifosi tedeschi. Cinque supporters tedeschi sono stati fermati dalla polizia per aver fatto esplodere alcuni petardi e provocato dei tafferugli nella zona di piazzale Flaminio. Situazione complicata, in mattinata, anche nella zona del Colosseo, dove i sostenitori dell’Eintracht si erano raggruppati ieri sera inneggiando cori contro la Lazio.

Le tensioni previste dopo la gara d’andata

La partita era considerata ad alta tensione, soprattutto dopo gli scontri tra tifoserie avvenuti durante la gara di andata a Francoforte. I supporters tedeschi sono arrivati in gran numero nella capitale – si parla di circa 9mila persone – e il loro pellegrinaggio verso lo Stadio Olimpico, dove i cancelli si sono aperti per loro intorno alle 15.30, ha paralizzato il Lungotevere.

La sporcizia lasciata dai tifosi dell’Eintracht in piazza del Popolo

Tra la serata di ieri e la mattinata di oggi i tifosi dell’Eintracht hanno invaso Roma, lasciando dietro di loro cartacce, bottiglie di vetro e spazzatura anche in piazza del Popolo.

