La pornostar che collaborò con Rocco Siffredi indagata per aver diffuso le foto hot della marescialla

La brutta vicenda della marescialla fotografata in atteggiamenti intimi, le cui foto hanno fatto il giro di chat su WhatsApp e di gruppi su Facebook, ha un ulteriore risvolto. Ci sono delle indagini in corso per risalire alla persona che può aver diffuso per prima in rete gli scatti hot della ragazza che fa parte dei Carabinieri.

Le indagini per la diffusione delle foto hot della marescialla

Secondo le prime indiscrezioni, a essere indagata sarebbe Samantha Brega, una pornostar nota soprattutto per aver collaborato ad alcune pellicole di Rocco Siffredi. Adesso il pubblico ministero Caterina Sgrò ha voluto acquisire la sua testimonianza: sarebbe stata la stessa marescialla dei Carabinieri, infatti, a denunciare quella che a lungo è stata sua amica, dopo che le due si erano conosciute in palestra.

La donna, in alcuni casi, è stata fotografata proprio insieme alla marescialla. Ci sarebbero, quindi, alcuni scatti che le ritraggono insieme anche nel materiale (non tutto riferibile alla marescialla e alla sua amica porno attrice) diffuso sulle chat WhatsApp e Facebook. Ma non ci sarebbe un movente in base al quale la Brega avrebbe dovuto divulgare proprio quel tipo di materiale.

Il legale della pornoattrice nega qualsiasi accusa

E infatti il legale della pornoattrice, Vittorio Balzani, in una nota ci tiene a negare risolutamente qualsiasi coinvolgimento della sua assistita: «La Brega non ha avuto alcun ruolo in questa vicenda. Anzi, è molto dispiaciuta per quanto accaduto, perché stiamo parlando di una sua carissima amica». Attualmente, dopo una serie di circostanze anche abbastanza complesse da comprendere nelle loro dinamiche, la marescialla è stata scagionata da ogni procedimento disciplinare interno all’Arma dei Carabinieri, dal momento che ha dimostrato che quelle fotografie – in realtà – le sono state rubate. Le indagini andranno avanti per cercare di risalire alle singole responsabilità.