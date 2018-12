Ai parlamentari M5S era stato chiesto di non pubblicare foto e video della serata in discoteca per festeggiare i primi 6 mesi di governo

Lo staff della comunicazione del Movimento 5 Stelle in un messaggio aveva invitato i parlamentari a mantenere i toni bassi «visto il particolare momento che stiamo attraversando» e a non pubblicare foto o video sui social network perché «verrebbe inevitabilmente strumentalizzato contro di noi». E invece le immagini sono spuntate lo stesso. Alla festa in discoteca di deputati e senatori M5S per festeggiare i primi sei mesi di governo i presenti, hanno ballato e cantato senza mantenere l’auspicata sobrietà. Le immagini che circolano sul web mostrano gli invitati che fanno il trenino, il giorno dopo la strage di Strasburgo, con un italiano ferito e ricoverato in gravi condizioni.

Il trenino dei parlamentari alla festa M5S in discoteca

Tra l’altro alla festa M5S sembra essere stato anche disatteso il divieto ad effettuare registrazioni. Le immagini mostrano i presenti che con smartphone in mano intenti ad immortalare la scena del divertimento a ritmo di musica. Un video è stato condiviso anche da Walter Rizzetto su Twitter. «Fate quello che volete – ha scritto il deputato di Fratelli d’Italia su Twitter – , la vita privata è intoccabile, fregatevene dell’Europa, dello spread, di tutto. Ma fate la cortesia di non fare i trenini passata solo qualche ora da strage Strasburgo, siete deputati della Repubblica. Oltre i morti c’è un nostro connazionale con un proiettile in testa!».

Fate quello che volete,la vita privata è intoccabile,fregatevene dell’Europa,dello #spread,di tutto.

Ma fate la cortesia di non fare i trenini passata solo qualche ora da strage #Strasburgo,siete deputati della Rep.Oltre i morti c’è un ns connazionale con un proiettile in testa! pic.twitter.com/5et8ZM25x1 — walter rizzetto (@w_rizzetto) 13 dicembre 2018

(Immagine di copertina da video di Repubblica caricato su Twitter da Walter Rizzetto)