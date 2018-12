Fedez litiga con un giornalista per le parole su Sferaebbasta

Fedez aveva parlato al Corriere della Sera in merito alla tragedia di Ancona. E litiga – come spiega Bitchyf – con un giornalista. «Un artista del suo livello [Sfera Ebbasta, ndr] – aveva detto Fedez – lì non ci deve andare. È un artista di serie A che riempie il Forum di Milano, non può più andare in un posto del genere. Parliamo di una persona che vende 200 mila copie, che smuove le masse. Lo spray non sarà prevedibile, ma quello scenario di folla ammassata lo era, lui comunque non ha colpe e lo difenderò sempre».

Eppure nel locale di Corinaldo Fedez c’è andato due volte a fare un deejay set molto dopo il suo primo concerto al Forum di Milano, come spiega il sito di gossip, datato marzo 2015. Quando il giornalista Michele Monina glielo ha fatto notare, Fedez ha replicato: «Ciao Michele, certo. Con la differenza che uscivo a prezzi che non costringevano i locali a essere riempiti a tappo per la copertura delle spese. E soprattutto il mio staff fa sempre SOPRALLUOGHI prima dell’evento. A presto. Non ricordo di incidenti al tempo, sono sicuro indagherai a fondo per dirmi com’è andata. Per il resto sono d’accordo con te».

Lo scambio tweet è stato recuperato anche da Rolling Stone Italia che sostanzialmente ha dato ragione a Michele Monina. Fedez non l’ha presa benissimo.

Bravi, piuttosto che entrare nel merito di come si possano evitare tragedie del genere preferite fare polemiche pretestuose per 4 click in più, non vi fermate proprio davanti a nulla eh. 👏🏻 https://t.co/PexgWpW4b6 — Fedez (@Fedez) 12 dicembre 2018