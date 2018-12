Dramma in Turchia, treno si schianta contro un cavalcavia per pedoni: almeno 7 morti | VIDEO

Un terribile incidente ferroviario si è verificato la mattina del 13 dicembre in Turchia, nella capitale Ankara. Intorno alle 6,30 del mattino, un treno dell’alta velocità si è schiantato contro una locomotiva che stava effettuando l’ispezione dei binari. In seguito all’impatto, poi, è deragliato ed è andato a finire contro i piloni di un cavalcavia per pedoni, causandone il crollo. Il bilancio, al momento, è di 7 morti e di 46 feriti.

Treno Turchia, la dinamica dell’incidente ad Ankara

I soccorsi si sono mobilitati subito, quando ancora non era sorto il sole. L’impatto è stato devastante e si è verificato nei pressi della stazione ferroviaria di Marsandiz. Il treno viaggiava da Ankara ed era diretto nella cittadina di Konya. Le immagini televisive dei media locali mostrano i soccorritori impegnati a estrarre le persone dalle carrozze del treno e dalle lamiere del passaggio pedonale crollato.

Il treno è composto da più vetture, ma nell’impatto sono rimasti coinvolte principalmente i vagoni iniziali e centrali. Il ponte, infatti, è collassato esattamente all’altezza delle prime due carrozze. I feriti sono stati immediatamente trasportati dai soccorritori presso i centri ospedalieri più vicini. Le parole del governatore di Ankara Vasip Sahin suonano davvero come una sentenza: «La nostra speranza è che non ci siano ulteriori vittime» – come riportato da Euronews.