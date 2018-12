Francia, un manifestante dei gilet gialli è stato investito e ucciso da un camion

In Francia, ad Avignone, un manifestante dei gilet gialli di 23 anni è stato investito e ucciso da un camion

Un manifestante dei gilet gialli di 23 anni è stato investito e ucciso da un camion. È accaduto in Provenza, ad Avignone, nel sud-est della Francia. Lo riferisce l’emittente all news Bfm-Tv. L’autista del mezzo pesante è in stato di fermo.

L’autista del mezzo pesante, un ragazzo di 26 anni, ha tentato la fuga, prima di essere fermato dalla polizia, precisa Bfm-Tv. Il dramma si è svolto mentre il giovane era mobilitato su una rotatoria di Avignone, nel quadro delle mobilitazioni e dei blocchi dei gilet gialli in Francia.

