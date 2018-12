Il Mondo di Patty: Thelma Fardin denuncia Juan Darthes di violenza sessuale | VIDEO

Come riporta Bitchyf una notizia ha sconvolto i fan de Il Mondo di Patty. Ieri sera Thelma Fardin ha denunciato Juan Darthes di violenza sessuale. Secondo il racconto dell’attrice, Juan (ovvero Leandro de Il Mondo di Patty) avrebbe abusato di lei quando era solo una ragazzina, nel 2009, costringendola ad avere un rapporto orale.

L’attrice ha diffuso un video in cui racconta l’abuso.

“Per nove anni ho cercato di cancellare quello che era successo per andare avanti, ma quando pochi mesi fa ho sentito un’altra ragazza accusare la stessa persona è stato come ricevere uno schiaffo. Nel 2009 ero in tour con Brutto anatroccolo, un grande successo tra i bambini. Avevo 16 anni, ero una ragazzina. L’unico attore adulto in viaggio con noi ne aveva 45.

Ora posso parlare perché qualcuno ha parlato. E quando l’ho fatto, mi sono ritrovata circondata da persone disposte a starmi vicino, a prendersi cura di me e a donarmi affetto. Una notte iniziò a baciarmi sul collo, gli dissi di no ma afferrò la mia mano e mi disse «Guarda cosa mi hai fatto», facendomi sentire la sua virilità. Continuavo a dirgli di no, che non volevo, ma lui insisteva. Mi buttò sul letto e mi costrinse a subire un rapporto orale. Cercai di allontanarlo, ricordandogli che i suoi figli avevano la mia età. Non ci fu nulla da fare, salì sopra di me e abusò di me”