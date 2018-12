Federica Pellegrini non accetta la critica di Eurosport: «Prossima volta nuoto con un bersaglio addosso»

Lo scenario è rappresentato dai mondiali di nuoto in vasca corta di Hangzhou in Cina. Federica Pellegrini, star indiscussa del nuoto italiano e internazionale, è tornata a nuotare i 200 stile libero, la sua distanza che aveva abbandonato due anni fa, dopo il trionfo ai mondiali in vasca lunga e la sua medaglia d’oro più bella. Nella competizione cinese, la Pellegrini aveva deciso di confrontarsi nuovamente con la distanza che l’ha resa celebre. Il risultato è stato un quarto posto finale e una serie di indicazioni tutto sommato positive, vista la lunga astinenza dai 200 stile in competizioni ufficiali.

Nel commentare il risultato di Federica Pellegrini – in virtù anche della sintesi necessaria nell’utilizzo dei social network -, l’account Twitter di Eurosport ha commentato con un secco: «Federica non ce la fa, quarto posto per Federica Pellegrini nei 200 stile: non riesce ad accelerare nel finale: 1’53″18 il suo tempo».

Federica Pellegrini e il tweet di Eurosport

Federica non ce la fa! ❌ Quarto posto per Federica Pellegrini nei 200 stile: non riesce ad accelerare nel finale: 1’53″18 il suo tempo. #Swimming | #FINAHangzhou2018 pic.twitter.com/RBHLEiVa5c — Eurosport IT (@Eurosport_IT) 11 dicembre 2018

La sintesi della gara, evidentemente, non è piaciuta alla campionessa di Spinea, che ha risposto piccata: «Si potevano dire tante cose tipo Fede ritorna ai 200 dopo quasi 2 anni ecc ecc e invece..il massacrante Fede non ce la fa!! – ha scritto la nuotatrice su Twitter – Vi piace proprio darmi addosso eh!!se volete la prossima volta gareggio con un bel bersaglio dietro alla schiena così è più semplice!».

Eurosport prova a smorzare la polemica con Federica Pellegrini

Si legge un certo nervosismo nelle parole di Federica Pellegrini, forse non pienamente soddisfatta della sua prestazione. In effetti, una delle caratteristiche della nuotatrice è stata sempre quella di essere un po’ allergica alle critiche. Eurosport, in ogni caso, ha provato a smorzare i toni e a chiudere la polemica: «Federica, sai che facciamo sempre il tifo per te come per tutti gli azzurri! In bocca al lupo per i 100». In allegato, il video della sua straordinaria medaglia d’oro del 2016, con la telecronaca appassionata dell’emittente sportiva.