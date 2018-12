L’untore HIV Valentino Talluto condannato a 22 anni (con sconto)

Su 4 casi c'è formula dubitativa "per non aver commesso il fatto"

Non è una vittoria delle sue vittime. Riceve, con il secondo grado di giudizio, due anni in meno

Valentino Talluto, il sieropositivo che contagiò 32 persone con l’Hiv, è stato condannato a 22 anni di reclusione. Attenzione però. Non è una vittoria delle sue vittime. Riceve, con il secondo grado di giudizio, due anni in meno.

Al 34enne di origini siciliane è stato infatti concesso uno sconto di pena dalla prima Corte d’Assise d’Appello di Roma. In primo grado era stato condannato a 24 anni. Due anni sono stati abbuonati perché Talluto è stato assolto per quattro episodi con formula dubitativa “per non aver commesso il fatto”.