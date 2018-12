Perché tutti scrivono “grande Alfredo, davvero un bel fungo”

Se siete social addicted avrete notato, specialmente su Instagram, diversi commenti su profili di vip, influencer, musicisti e politici vari uguali. Riportano tutti una sola e univoca frase:

Grande Alfredo, davvero un bel fungo!

Ma cosa significa?

La frasi compare su vari profili. La situazione sembra sfuggire di mano.

Grande Alfredo, davvero un bel fungo! #grandealfredodavverounbelfungo

Per capirlo dobbiamo ricordare una frase che è diventata essa stessa un MEME. Vi ricordate il “Bene ha fatto la Farnesina di Luigi Di Maio“? Ecco il fungo di Alfredo è un caso molto simile.

Tutto parte da un lancio social de Il Tirreno. Un post con una frase e una foto del signor Alfredo diventata virale.

La foto rilanciava la scoperta del 89enne fungaiolo di un mega poricino nei boschi di Bibbona. Il ripetersi del lancio tra i commenti e in altri spazi social è diventato un MEME (si tratta di Meme Layer, per la precisione). Già, perché in questo caso l’ironia è scatenata da un meccanismo di ricorsività che applicata in altre situazioni le ridicolizza a sua volta.

Grazie Alfredo comunque, bel fungo.