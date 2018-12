Torino, auto con tre calciatori della Juve Primavera si scontra con la volante della Polizia (che si ribalta)

L'incidente all'angolo tra corso Potenza e via Luini. Gli atleti sono stati soccorsi in codice verde. Un poliziotto in codice giallo

Un’auto con a bordo tre calciatori della Juve primavera si scontra con una volante della Polizia di Stato. E quest’ultima vettura si ribalta. È il terribile incidente avvenuto oggi a Torino. L’impatto è avvenuto all’incrocio tra corso Potenza e via Luini. A bordo dell’auto delle forze dell’ordine, una Seat, c’erano due poliziotti e uno dei due è stato trasportato in codice giallo all’ospedale. L’altro ha subito ferite lievi. Tanto spavento per i tre calciatori bianconeri, al pronto soccorso in codice verde. I tre erano a bordo di una Mercedes nera.

Torino, auto con calciatori della Juve contro la vettura della Polizia

L’incidente è avvenuto intorno alle 13. La voltante aveva sirene e lampeggianti accesi per un intervento, ma non era in corso alcun inseguimento. Sul posto sono prontamente intervenuti Vigili del Fuoco e ambulanze del 118 per mettere in sicurezza i mezzi e soccorrere i feriti. Mentre la Polizia Municipale si è messa a lavoro per accertare la dinamica dello scontro. L’incidente ha causato non pochi disagi visto che la strada è stata chiusa al traffico per consentire la rimozione delle auto e i rilievi.

Video

Ecco un breve video del luogo dell’incidente e delle vetture danneggiate caricato su YouTube.

(Immagine di copertina: frame da video caricato su YouTube /canale Redazione Il Nazionale)