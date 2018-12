Sfera Ebbasta e la storia del tatuaggio per le vittime di Corinaldo

Come riporta Bitchyf Sfera Ebbasta si sarebbe fatto un tatuaggio sul volto per ricordare i cinque ragazzi e la mamma morti nella tragedia di Corinaldo.

LEGGI ANCHE > La storia della doppia esibizione di Sfera Ebbasta il 7 dicembre a Rimini e a Corinaldo

Si tratterebbe di sei stelle, sulla tempia del trapper. Sei come le sei vittime: Asia, Daniele, Benedetta, Mattia, Emma ed Eleonora.

La foto del tatuaggio è stata pubblicata sulla pagina Facebook di Sfera Ebbasta Fan ma non c’è conferma sui canali ufficiali dell’artista. «Gionata si è tatuato 6 stelle. 6 come le vittime nella discoteca di Corinaldo dove quella sera si sarebbe dovuto esibire. Possiamo solo immaginare cosa stai passando…troppe chiacchiere, poco rispetto verso di te. Forza King, noi siamo e saremo sempre con te», si legge nel post, dove Gionata Boschetti è chiamato con il suo nome di battesimo.

Gionata si è tatuato 6 stelle. 6 come le vittime nella discoteca di Corinaldo dove quella sera si sarebbe dovuto esibire. Possiamo solo immaginare cosa stai passando.. troppe chiacchiere, poco rispetto verso di te. Forza King, noi siamo e saremo sempre con te ❤️ @sferaebbasta pic.twitter.com/qcTKV7ozGo — Sfera Ebbasta Fans (@SferaFan) 9 dicembre 2018

Dopo la tragedia il trapper aveva affidato a un post su Instagram la sua reazione: «Sono profondamente addolorato per quello che è successo, tutti gli impegni promozionali e gli instore dei prossimi giorni. È difficile trovare le parole giuste per esprimere il rammarico e il dolore di queste tragedie. Non voglio esprimere giudizi sui responsabili di tutto questo, vorrei solo che tutti quanti vi fermaste a pensare a quanto può essere pericoloso e stupido usare lo spray al peperoncino in una discoteca». L’artista ha ringraziato «tutte le persone, le ambulanze e le forze dell’ordine che hanno prestato soccorso». Sfera ha poi concluso il post così: «La musica dovrebbe essere uno strumento che unisce le persone, speriamo che lo diventi davvero».