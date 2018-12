Bologna, ordigno contro la sede di Forza Nuova: nessun ferito

La Digos sta indagando per individuare i responsabili

Nella notte tra il 9 e il 10 dicembre 2018, nella sede di Forza Nuova di Bologna Borgo Panigale è esploso un ordigno artigianale che ha divelto la saracinesca del locale. L’evento si è verificato in via Biancolelli e non ha causato feriti. Sull’episodio stanno indagando gli uomini della Digos. L’esplosione è stata comunicata, attraverso i canali dei social network, anche dal leader del movimento di estrema destra Roberto Fiore.

Forza Nuova, esplosione nella sede di Bologna

L’episodio viene letto dai militanti come un’azione dai forti connotati politici. Sulla sua pagina Facebook, il gruppo di Forza Nuova di Bologna ha dichiarato la propria intenzione di «far seguire una risposta forte e decisa». Insomma, il clima riporta indietro l’Italia ai suoi anni più difficili, quando tra gruppi di estrema destra e di estrema sinistra questi episodi (e ben altri più feroci) erano purtroppo all’ordine del giorno.

La risposta di Forza nuova sarà «forte e decisa»

«Questa notte, alle quattro – scrive Forza Nuova Bologna sulla sua pagina Facebook -, un ordigno esplosivo ha fatto danni gravissimi alla nostra sede di via Biancolelli. La serranda è stata divelta e la vetrina è andata in frantumi. Purtroppo il clima politico a Bologna sta diventando sempre più pesante e dalle minacce a una nostra militante si passato purtroppo ai fatti, fatto di una gravità inaudita».

Dopo aver descritto quanto accaduto, i militanti di Forza Nuova hanno annunciato azioni di risposta: «Nessuno potrà impedirci di fare politica e non sarà certo un gesto vigliacco fatto di notte a intimorirci, a breve annunceremo iniziative».

[FOTO dalla pagina Facebook di Forza Nuova Bologna]