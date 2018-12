Alessandro Di Battista parla dei gilet gialli: «La loro è una lotta sacrosanta»

Il Movimento 5 Stelle ha scelto di sposare in pieno le battaglie dei gilet gialli. Dopo l’endorsement di Beppe Grillo, anche l’ex deputato pentastellato Alessandro Di Battista si è schierato dalla parte del movimento di protesta francese che ha attirato molte simpatie – e altrettante antipatie – in giro per il mondo, anche dopo gli scontri per le vie di Parigi e Bruxelles. Il M5S, quindi, decide di appoggiare la lotta popolare fatta nei confronti di Macron.

Fin dai primi giorni dalla nascita del movimento dei gilet gialli era apparso evidente il paragone tra le richieste e le mozioni dei manifestanti francesi e i primi vagiti grillini, misto a un atteggiamento (con le dovute proporzioni) che ricordava quello dei Forconi in Italia. E questo sposalizio a distanza viene ora certificato anche da ciò che Alessandro Di Battista ha scritto sul proprio profilo Facebook nell’ultimo dei suoi – lunghissimi – post.

Alessandro Di Battista e l’amore a prima vista con i gilet gialli

«Le richieste dei gilet gialli sono sacrosante – scrive Alessandro Di Battista su Facebook -, così come sacrosanta è la loro battaglia contro questa stramaledettissima globalizzazione che, tra l’altro, oltre ad aver distrutto diritti sociali ad ogni latitudine ed aver provocato l’esplosione degli esodi di massa, ha addirittura tradito il suo mandato. Altro che libero mercato, il sistema neoliberista negli ultimi 20 anni ha solo rinvigorito i monopoli delle élite».

L’appoggio (morale) del Movimento 5 Stelle

Un appoggio (a parole) che arriva all’indomani delle parole pronunciate da Beppe Grillo in un’intervista a Il Fatto Quotidiano, durante la quale ha spiegato che i gilet gialli abbiano fatto le stesse richieste portate avanti per anni dal M5S. Unione di idee e unione di intenti, con la differenza che ora i pentastellati sono al governo in Italia. E nonostante questa inconfutabile verità, Alessandro Di Battista tira dritto e chiede una netta presa di posizione ai vertici grillini: «Credo che il Movimento 5 Stelle debba dare il massimo supporto a questo movimento di cittadini francesi che chiede diritti, salari giusti, la fine dell’impero delle privatizzazioni e il controllo della finanza da parte degli Stati».

