Incendio in un palazzo a Reggio Emilia: 2 morti, gravi due bambine

Le fiamme si sono sviluppate in uno scantinato di una palazzina di quattro piani, in via Turri

Incendio a Reggio Emilia. Due persone sono morte in seguito a un rogo che si è sviluppato in uno scantinato di un edificio in una zona centrale della città. Precisamente le fiamme sono divampate in una palazzina di quattro piani in Via Turri, nei pressi della stazione ferroviaria, e hanno prodotto molto fumo. Oltre alle due vittime, recuperate sulle scale, sono rimaste intossicate una quarantina di persone, tra cui una donna e tre minori che sono ricoverati in codice rosso. L’incendio si è innescato intorno alla mezzanotte, da tempo è stato lanciato l’allarme a causa delle cantine occupate.

Le due vittime del rogo sono un uomo e una donna, mentre due bambine sarebbero molto gravi e sono state trasportate nella notte agli ospedali di Milano e Fidenza in camera iperbarica. Sul posto sono intervenute squadre dei vigili del fuoco di Reggio Emilia, Sant’Ilario e Guastalla, con due autoscale e un carro aria da Modena. Sul posto sono giunti anche Polizia e Carabinieri.

