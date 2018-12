Il capo di gabinetto del ministro Fontana in tv: «Il riscaldamento globale? È colpa di Satana»

Le battute sui social network per la teoria inconsueta non si sono fatte attendere

«Il riscaldamento globale? C’entra Satana». È quanto afferma e ripete anche in tv Cristiano Ceresani, giurista e scrittore, capo gabinetto del ministro per la famiglia e le disabilità Lorenzo Fontana e autore del libro ‘Kerygma – Il Vangelo degli ultimi giorni‘, un volume che intende spiegare il «filo rosso che attraversa il tempo e la storia svelando il senso profondo di eventi tra loro solo apparentemente distanti e diversi», che si interroga «sul futuro del pianeta e dell’umanità». E tra gli interrogativi ci sono anche quelli che riguardano il clima. Con una teoria inconsueta.

«I mutamenti climatici? Il riscaldamento globale? È colpa di Satana»

Intervenendo su Raiunion nel corso del programma Uno Mattina Ceresani ha illustrato le teorie sul riscaldamento globale e sui mutamenti climatici affermando: «È ovviamente colpa dell’uomo, della sua incuria, della sua avarizia, della sua ingordigia, se abbiamo calpestato questo pianeta che non possiamo sostituire è colpa dell’uomo, ma nell’uomo agiscono forze trascendenti. Nel cuore dell’uomo agisce la tentazione. Nel libro cerco di spiegare come il fatto che Satana sarà scagliato sulla Terra con grande furore sapendo che gli resta poco tempo proprio per prendere di mira il creato e la creazione è un dato teologico. Di fronte a questo dato teologico io faccio delle domande: perché ci viene ci viene evocato lo sconvolgimento finale? Lo paragono a quello che accade oggi. Quel che accade oggi è qualcosa di inedito nella storia dell’umanità, non è mai accaduto e gli scenari sono molto, molto pericolosi per la sopravvivenza del genere umano». Nel 2016, durante il governo Renzi, Ceresani aveva ricoperto l’incarico di capo dell’Ufficio legislativo di Maria Elena Boschi.

Le battute sui social network

L’intervento di Ceresani non è sfuggito al popolo della rete. Le battute sui social network non si sono fatte attendere. «Secondo me anche le Smart che ti danno l’illusione di un parcheggio libero sono colpa di Satana», è uno dei messaggi pungenti pubblicati su Twitter. E ancora: «Che stupidi. Anni e anni di Greenpeace, WWF e politiche ambientaliste, quando bastava chiamare un esorcista». Oppure: «La notizia è illuminante. Invece di investire sulle energie pulite, basta chiamare un esorcista».

