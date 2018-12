Il clamoroso addio di Manuel Agnelli a X Factor

L’annuncio è stato dato in diretta, nel corso della penultima puntata di X Factor 12. Manuel Agnelli lascerà definitivamente il talent show di Sky. Una mossa a sorpresa che ha lasciato tutti di stucco. Il giudice, infatti, è arrivato alla sua terza edizione come selezionatore del programma e, fino a questo momento, aveva vissuto la sua esperienza in maniera molto positiva. Per lui, X Factor è stato motivo di ritorno di immagine e di nuove opportunità anche in campo artistico.

Manuel Agnelli lascia X Factor

Ieri, tuttavia, ha voluto sottolineare come quella della prossima settimana, la puntata finale del talent show, sia stato l’atto conclusivo della sua esperienza a X Factor. Le parole esatte e lapidarie con cui il frontman degli Afterhours ha dato il suo addio definitivo alla trasmissione sono state: «Il mio percorso a X Factor è finito, giovedì prossimo sarà la mia ultima puntata».

Manuel Agnelli, in qualche modo, ha seguito le orme di Fedez che, qualche giorno fa, era stato il primo dei quattro giudici ad annunciare la sua rottura con la trasmissione che, stando alle sue dichiarazioni, gli dava troppa pressione mediatica. L’uscita di scena di Agnelli, tuttavia, era inaspettata ed è stata anche abbastanza teatrale.

Perché Manuel Agnelli ha lasciato X Factor

Il popolo dei social network si sta interrogando sulle cose che hanno spinto Manuel Agnelli a lasciare la trasmissione. Se sono da escludere i contrasti interni alla giuria (fanno parte delle regole del gioco per X Factor), è molto probabile che la vicenda di Asia Argento – di cui Agnelli è stato sempre un sostenitore e un difensore – abbia inciso pesantemente sulla sua voglia di continuare con la produzione.

Non è da escludere nemmeno un motivo puramente artistico: molto spesso, infatti, i giudici di X Factor tralasciano la loro produzione musicale e la sperimentazione per dedicarsi alla trasmissione e alla promozione della stessa attraverso le strategie di marketing. Tuttavia, solo Manuel Agnelli – alla fine dell’edizione numero 12 del talent Sky – potrà chiarire definitivamente le cause che hanno portato a questa sua decisione.