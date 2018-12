Napoli: la fila interminabile per il nuovo store di Clio MakeUp | VIDEO

Questa è la fila per entrare

Si trova in una delle zone più ricercate della città

La make-up artist e Youtuber Clio Zammatteo taglia il nastro per il suo terzo e ultimo ClioPopUp a Napoli, in pieno centro, via Calabritto, zona di shopping.

Dopo il successo del primo store a Milano, aperto l’anno scorso, ora dopo Roma, l’influencer del makeup sbarca nella città partenopea. E la fila delle fans, a giudicare, dall’apertura, è decisamente enorme.