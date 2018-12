Fabrizio Corona: «Aprirò un giornale e fonderò un mio movimento politico»

Fabrizio Corona torna a far parlare di sé. Durante un’intervista al programma radiofonico «Un giorno da pecora» il re dei paparazzi ha anticipato che entrerà nel mondo della politica e che presto uscirà un mensile online, con «uno scoop strepitoso su Matteo Salvini».

Fabrizio Corona annuncia la sua discesa in politica – tra qualche anno

Fabrizio Corona ha un’alta stima di sé, e questo si sapeva, tanto che ai microfoni di Un giorno da pecora dice di non sentirsi «molto differente da Saviano, soprattutto da un punto di vista culturale». La vera notizia bomba è però che Corona scenderà in politica. Quando gli viene chiesto per chi voterebbe – «nessuno»- Fabrizio dà l’epico annuncio: «Voterò per me stesso quando comincerò a fare politica tra 3 o 4 anni. Farò un movimento ideologico dove porterò le mie idee. Si chiamerà Corona List». Una discesa in campo in piena regola, e Fabrizio dice di sentirsi pronto e preparato ad affrontare i leader politici, visti anche i continui battibecchi con il vicepremier Matteo Salvini. «Salvini fa solo populismo e non ha contenuti – continua Corona – Troppo facile andare in un campo con la ruspa e farsi la foto oppure annunciare una flat tax e non farla mai. Sono robe troppo scontate». Chissà quali proposte innovative riuscirà a portare nello scenario politico il re dei paparazzi. Intanto, dice che vorrebbe «fare una capatina» alla manifestazione della Lega dell’8 dicembre «se il magistrato mi da il permesso», nonostante il suo volto sia apparso nella propaganda staliniana con la scritta «Lui non ci sarà». Ma è solo una mossa comunicativa: «Salvini nella comunicazione è il più bravo. Ha messo nomi del mondo dello spettacolo, come Salmo, il cui disco è in cima alle classifiche. Ha messo quelle persone influenti nei loro campi, così fanno parlare, fanno notizia e comunicazione» sentenzia Corona.

Salvini sarà il protagonista del numero di apertura del magazine di Fabrizio Corona

I tempi non sono ancora maturi per dire che il leader del carroccio sarà il suo avversario politico, ma sicuramente sarà grande protagonista del giornale online di Fabrizio Corona. «Il 16 dicembre presenterò da Giletti il mio giornale – ha detto ai conduttori radiofonici – un mensile online che si chiamerà ‘Corona Magazine’». E tra gli scoop, ce ne sarà uno proprio su Matteo Salvini. Secondo il Fabrizio, lui e Elisa Isoardi «stanno ancora insieme». Il loro rapporto sarebbe ancora in piedi, sebbene ci siano «tutta una serie di gelosie dovute al lavoro che fa lui e alla vita che fa lei: vorrebbe stare più tempo con Salvini ma lui non c’è mai».

(Credits immagine di copertina ANSA/DANIEL DAL ZENNARO)