Per ricordare Sandro Mayer, Elisa Isoardi posta una foto vecchia e ritoccata

Elisa Isoardi ha voluto ricordare Sandro Mayer. Lo aveva fatto già nel giorno della sua morte, il 30 novembre scorso, in diretta televisiva, lasciando trasparire tutta la sua commozione. Nella giornata di ieri, la conduttrice de La prova del Cuoco ha voluto ribadire la sua vicinanza allo storico direttore di DiPiù, scomparso all’età di 77 anni. Nel farlo, ha postato una fotografia su Instagram, corredata dal commento: «Ciao Sandro, mancherai tantissimo».

Elisa Isoardi e Sandro Mayer, la foto delle polemiche

Visualizza questo post su Instagram Ciao Sandro, mancherai tantissimo ❤️ Un post condiviso da Elisa Isoardi (@elisaisoardi) in data: Nov 30, 2018 at 7:36 PST

Le critiche in rete per Elisa Isoardi

Eppure, la fotografia ha sollevato un’ondata di polemiche davvero rilevante. Nella fotografia, Elisa Isoardi compare sì accanto a Sandro Mayer, ma l’immagine sembra ritoccata con Photoshop per riunire le sagome dei due protagonisti dello scatto. Insomma, non dubitiamo che Elisa Isoardi conoscesse molto bene il direttore di DiPiù, ma l’immagine ritoccata scelta per esprimere il suo cordoglio sembra essere una vera e propria gaffe social. Che ha attirato su di sé una serie di critiche, anche illustri.

La Isoardi che celebra il povero Mayer (con cui evidentemente non possiede una foto) facendo un bel fotomontaggio, è il livello più alto di egocentrismo mai registrato nelle galassie vicine e lontane. A ‘sto punto chissà se era vera la foto in accappatoio o era fatta con paint. pic.twitter.com/fiFoHnbSlF — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) 2 dicembre 2018

La foto vecchia (già utilizzata) con Elisa Isoardi e Sandro Mayer

Probabilmente, chi cura i social network di Elisa Isoardi non ha faticato tanto per trovare uno scatto in cui i due fossero naturalmente insieme. A ottobre, più di un mese e mezzo fa, Elisa Isoardi aveva utilizzato la stessa fotografia per smentire, via social network, una bufala che circolava sul suo conto. Alcuni giornali avevano pubblicato la notizia di un presunto tumore alle corde vocali per la conduttrice, citando proprio una intervista al DiPiù di Sandro Mayer. La Isoardi aveva messo a tacere quelle voci, confermando anche che l’intervista a DiPiù era vecchia, che era stata manipolata dai media e che Sandro Mayer le aveva assicurato di persona che non esisteva alcuna nuova intervista in programma con quella informazione.

La foto scelta nell’occasione era la stessa: Elisa Isoardi e Sandro Mayer messi uno vicino all’altro in maniera innaturale. Lo stesso scatto, ora, è stato utilizzato per esprimere la vicinanza della conduttrice alla famiglia del giornalista dopo la sua morte.

[FOTO dall’account Instagram di Elisa Isoardi]