Pure Edoardo Bennato si fa il selfie con Salvini

Anche Edoardo Bennato cade nella rete social di Matteo Salvini. Il ministro dell’Interno ha appena lanciato un tweet in cui si mostra sorridente insieme al cantante napoletano. Matteo Salvini può aggiungerlo al suo pantheon dei selfie con personaggi del mondo della cultura e dello spettacolo.

Edoardo Bennato e il selfie con Matteo Salvini

Non solo. Il ministro dell’Interno si lascia andare anche a un apprezzamento del cantautore, che molto spesso ha trattato temi sociali, ritenuti – in maniera abbastanza unanime – vicini alla sinistra. «Lo adoro» – scrive su Twitter, citando anche un successo dello stesso Bennato. Seconda stella a destra, questo è il cammino è un verso de L’Isola che non c’è. Un brano ispirato alla vicenda di Peter Pan.

“Seconda stella a destra, questo è il cammino…”. Adoro Edoardo Bennato! pic.twitter.com/3Nw9iXYXbR — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 30 novembre 2018

La citazione de L’Isola che non c’è

Seconda stella a destra. E Matteo Salvini è contento. Proprio perché nel verso c’è quella parola lì. Destra. Che non si sposa con la poetica di Bennato, chiamato a esibirsi più volte (l’ultima nel 2017) anche sul palco del concertone del Primo Maggio a Roma, in piazza San Giovanni. Già in questa settimana, Matteo Salvini aveva incassato l’appoggio di Giancarlo Magalli, intervenuto a una convention del nuovo movimento di Gianni Alemanno.

In passato, Matteo Salvini aveva ottenuto il gradimento anche di Lorella Cuccarini e di Enrico Montesano. Anche Bennato avrà cambiato idea o la sua è stata soltanto una foto di circostanza?

FOTO: Il selfie con Bennato pubblicato dall’account Twitter ufficiale di Matteo Salvini