Lite Corona-Blasi: era tutto scritto in un copione

Secondo un documento depositato in procura, sarebbe stata una mossa pianificata per aumentare gli ascolti del programma

Fabrizio Corona e Ilary Blasi avevano litigato in diretta tv durante la trasmissione Grande Fratello Vip

«Una delle scene più brutte viste in televisione»: a parlare è Fabrizio Corona, riferendosi alla brutale lite avvenuta tra lui e la conduttrice Ilary Blasi durante una puntata del Grande Fratello Vip. Un furibondo scambio, che aveva riportato in superficie accadimenti vecchi di 6 anni, quando Corona pubblicò un presunto scandaloso flirt tra Flavia Vento e Francesco Totti alla vigilia del matrimonio del calciatore con Ilary. Ma era tutta una commedia orchestrata, e ci sarebbero dei documenti a provarlo.

Fabrizio Corona non deve tornare in carcere, stava solo lavorando

Dopo l’apparizione di Corona al Grande Fratello e ad altre trasmissioni televisive, l’avvocato generale Nunzia Gatto si è rivota ai giudici del Tribunale di Sorveglianza, chiedendo che il fotografo ritorni in carcere per aver violato le condizioni del programma di affidamento terapeutico. La difesa degli avvocati di Fabrizio però è netta: le ospitate televisive sono appuntamenti di lavoro e niente più, Grande Fratello incluso. Anzi: secondo la documentazione depositata, la lite in questione sarebbe stata una vera e propria commedia costruita a tavolino.

La lite tra Fabrizio Corona e Ilary Blasi era pianificata

Nella memoria si legge che l’intervento del re dei paparazzi «in trasmissione e la successiva querelle con Ilary Blasi erano evidentemente frutto di un accordo al fine di incrementare gli ascolti di una trasmissione che non stava dando i risultati sperati». In effetti, la feroce discussione era rimbalzata su tutti i siti di informazione nei giorni successivi, creando molta attenzione intorno al programma televisivo che stava registrando uno dei più grandi flop di sempre. In più, il video sarebbe stato visto oltre 826mila volte sul profilo Instagram di Corona, e ai tempi dei social vale l’equazione “visualizzazioni=denaro“.

A prova dell’accordo, secondo i legali di Corona, ci sarebbe anche un video diffuso in rete dove si vede Fabrizio che studia un copione. A sostenere l’accordo, ci sarebbe anche il fatto che non è stata presentata «alcuna formale denuncia» contro di lui né da Ilary Blasi né dalla produzione televisiva, nonostante Corona avesse distrutto un camper in preda all’ira montata durante la discussione.

(Credits immagine di copertina: Ilary Blasi ANSA/MAURIZIO BRAMBATTI , Fabrizio Corona ANSA/DANIEL DAL ZENNARO)