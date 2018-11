La consolle dove è stata registrata Stairway To Heaven è in vendita

Nella sezione Entertainment Memorabilia della casa d’aste Bonhams è apparso un pezzo di storia della musica britannica: la Helioscentric Helios Console, con la quale è stata registrata Stairway To Heaven dei Led Zeppelin, sarà messa in vendita il prossimo mese.

LEGGI ANCHE > Il Reggae è diventato patrimonio Unesco

Helioscentric Helios Console, dai Led Zeppelin a Bob Marley

Una consolle che ha scritto «la storia della musica inglese». La Helioscentric Helios Console che verrà battuta all’asta l’11 dicembre da Bonhams a Londra arriva dagli HeliosCentric Studios, dove è stata costruita nel 1996. In realtà è il risultato dell’assemblaggio di due diverse sezioni, entrambe costruite dalla Helios Electronics. Una, datata 1973, arriva dall’esclusivo Spaces Studios, costruito da Alvin Lee nella sua casa ad Hook End Manor, definito «uno degli studios più lussuosi di tutta l’Inghilterra». La seconda invece, del 1970, apparteneva all’Island Records Basing Street studio 2, ed era stata utilizzata dai Led Zeppelin per registrare «Album IV», che contiene la meravigliosa Stairway to Heaven. Non solo: l’avevano utilizzata anche artisti come Bob Marley, Jimi Hendrix, Cat Stevens, Eric Clapton, David Bowie, The Rolling Stones e tanti altri.

La consolle è «un pezzo della moderna storia culturale della Gran Bretagna»

«È difficile valutare quanto sia cruciale il ruolo di questa console nella scena rock e pop britannica» ha dichiarato la specialista della casa d’aste londinese Claire Tole-Moir. «Le canzoni e gli album registrati su questa console creata su misura e sulle sue parti originali» continua l’esperta di Bonhams «si classificano tra alcuni dei brani musicali più riconoscibili e più amati esistenti, e hanno portato gli artisti a vincere Grammys, Brit Awards e altri numerosi premi di altissimo livello. Questa console è un pezzo della moderna storia culturale della Gran Bretagna».

La consolle così come verrà battuta all’asta nacque nel 1996 per volere di Elvis Costello e Chris Difford ( cantante della band Squeeze dal 2007). Divenne velocemente la principale rivale della consolle degli studi di Abbey Road, e la sua reputazione attirò moltissimi artisti che la scelsero per registrare le proprie tracce. Tra gli altri, figurano nomi come Paul Weller, Sia, Keane, KT Tunstall, Paolo Nutini, e Dido.

(credits immagine di copertina: foto condivisa su twitter da Bonhams)