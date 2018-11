Claudia Pandolfi si confessa: «Sono un po’ lesbica dentro»

«Avanches dalle donne? si ne ho ricevute, e le ho pure accettate». Non ha peli sulla lingua Claudia Pandolfi, che durante l’intervista a Spy si è sbottonata parlando della sua sessualità:«Sono eterosessuale, non è una novità per nessuno, ma non mi sono mai preclusa nessuna strada».

Claudia Pandolfi, «Piaccio ai gay perché sono un po’ lesbica dentro»

L’attrice romana, attualmente impegnata nella promozione della serie Netflix Baby e del film di Leonardo Pieraccioni Se son rose, non ha nessun problema ad ammettere che apprezza anche i tentativi di approccio dello stesso sesso. «Se ho ricevuto avances dalle donne? Sì, e le ho anche accettate, a dirla tutta» ha dichiarato durante l0intervista a Spy. Claudia Pandolfi racconta di sentirsi «un po’ lesbica dentro» e che fin da piccola non ha voluto precludersi alcuna strada. «Ho sempre voluto capire di quante sfumature fosse fatta la mia sessualità» racconta. «Ho giocato anche io, con delle amiche, ma a me piace scoprire l’essere umano e poco importa l’identità» dice, ma specifica che «il mio primo bacio, con una donna, lo diedi nel film Le amiche del cuore di Michele Placido».

Tutti gli amori di Claudia Pandolfi

Una curiosità quella verso lo stesso sesso, che però è rimasta solo necessità di copione. «Non ho mai avuto nessuna storia, sia ben chiaro» dice durante l’intervista, «sono eterosessuale, non è una novità per nessuno, ma non mi sono mai preclusa nessuna strada. Sono sempre stata una donna molto aperta». Alcune delle relazioni sentimentali di Claudia Pandolfi sono effettivamente di pubblico dominio: fece scandalo il suo matrimonio lampo con l’attore e doppiatore Massimiliano Virgili, finito dopo appena un mese. Pare che dietro ci fosse un’infatuazione folle per il il conduttore televisivo Andrea Pezzi, oggi compagno della collega Cristiana Capotondi. Poi il cuore di Claudia è stato rapito dal musicista Roberto Angelini, con cui ha avuto il primo figlio Gabriele. . Dal 2014 Claudia è felicemente innamorata del produttore Marco De Angelis, con cui ha avuto il suo secondogenito, il piccolo Tito.

(Credits immagine di copertina: © Matteo Nardone/Pacific Press via ZUMA Wire)