Il panino gay (con la finocchiona): scoppia la polemica a Bollate

Si è dato il nome in base al famigerato affettato?

Nei dintorni di Bollate servono un panino “particolare”: il Panino Gay con base di hamburger.

«Niente di sconvolgente o strano, insomma noi italiani siamo famosi per dare nomi strampalati ai nostri cibi – spiegano sul sito Bitchyf – come ad esempio la pizza capricciosa, quella alla diavola, o la pasta alla norma (che si chiama così in onore di un’opera lirica considerata divina), ma quando ho letto gli ingredienti del discusso panino gay sono un attimo rimasto perplesso: finocchiona e melanzane».

Insomma uno degli ingredienti del panino, in questo caso l’affettato, rende il nome della pietanza, basandosi però su un termine dispregiativo verso le persone omosessuali.

Il bar, come spiega il sito Bitchyf, ama il politicamente scorretto. Nel menù, per i panini vegetariani, spuntano i nomi Allah e Alì-Babà (rigorosamente con pane arabo).