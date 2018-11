Le donne preferiscono dormire con il cane

Il cane è il migliore amico dell’uomo, e il miglior fidanzato per le donne. O almeno, lo è quando si va a dormire. Secondo uno studio fatto dal Canisius College di Buffalo e pubblicato sulla rivista scientifica Anthrozoös, la maggior parte delle donne fa sonni molto più tranquilli se condivide il letto o la stanza con un cane. Partner e gatti invece, sono percepiti come fastidiosi.

Se il terzo incomodo a letto è il cane

L’ultimo studio condotto dal Canisius College di Buffalo si proponeva di approfondire i risultati emersi dal Pittsburgh Sleep Quality Index, che analizzava la qualità del sonno “condiviso” degli americani. Questa nuova indagine voleva stabilire la relazione tra la qualità del sonno percepita, quella reale e la condivisione del letto o della camera con animali domestici ed esseri umani. In pratica, la domanda a cui rispondere era: si dorme meglio con l’amico a 4 zampe o con il fidanzato? Per rispondere sono stati sottoposte diverse domande di autovalutazione a 962 donne adulte statunitensi: il 55% di loro condivide il letto con almeno un cane e il 31% con un gatto. Inoltre, il 57% di loro dorme anche con un partner, umano stavolta.

Il cane disturba meno del fidanzato

«I proprietari di cani si coricano e alzano più presto rispetto alle persone che hanno gatti o comunque, non hanno un cane» si legge nell’astratto dello studio. Il cane in effetti ha una routine molto più pervasiva del gatto: ha bisogno di essere portato fuori presto la mattina e fare lunghe passeggiate. Il gatto e il partner al massimo pretendono la colazione. Non solo: chi dorme con un cane lo percepisce come molto meno fastidioso rispetto a uomini e gatti. In più è emerso che le donne che dormono con Fido si sentono molto più al sicuro e protette di quando dormono con un partner. Brutte notizie allora per i fidanzati: meglio evitare di russare ed essere più rassicuranti, o di questo passo finiranno per cedere il posto al loro amico peloso e finire a dormire sul divano. Anzi, nella cuccia.

(Credits immagine copertina: credits: pixels.com CC0 License)