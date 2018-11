Come nascondere una caduta in grande stile: il modello russo conquista il web | VIDEO

Passo deciso, concentrazione, e poi quel piede messo in fallo. È successo a tutti: ai comuni mortali, al Papa e anche ai professionisti delle passerelle. Se solitamente le gang di inciampo riguarda modelle che devono fare atti di puro equilibrismo su tacchi vertiginosi, stavolta a commettere la scivolata è un modello con addosso delle sneakers bianche. Come si dice, l’importante è rialzarsi. E il modo in cui ci riesce il ragazzo è spettacolare.

Scivola e improvvisa un ballo, il video diventa virale

Poteva diventare una figuraccia, invece il modello è riuscito a recuperare in grande stile. Complice anche un sottofondo molto ritmato, il ragazzo ha evitato la caduta improvvisando dei passi di danza d’effetto. Tanto che sembrava quasi fatto apposta.

Alle sfilate però nulla sfugge agli occhi, anzi alle fotocamere, degli spettatori. La performances del modello è stata immortalata in un video, ed è stato ripostato dalla pagina Facebook 9GAG, famosa sul web proprio per i video divertenti, con la didascalia «Improvvisare, adattare, superare». Le mosse di danza in passerella sono diventate velocemente virali, superando in pochi giorni le 10mila visualizzazioni.

Chi è il modello ballerino

Sebbene non sia chiaro quale fosse il brand a sfilare, ne la location dell’evento, si conosce il nome del bel modello dai capelli mossi e dai talenti inattesi . Si tratta di Andrew Praksin, ha 24 anni, è nato a Kaliningrad ma vive a Shangai e lavora per l’agenzia Beyond Models. Su Instagram conta solo qualche centinaio di followers, ma è un numero sicuramente destinato a crescere dopo questo simpatico episodio. Andrew, sempre sul social fotografico, è anche autore del profilo “Blog for Young modello” dove in collaborazione con l’artista Caro, pubblica ritratti di vari colleghi emergenti in versione cartoon. Un modo creativo per far conoscere nuovi volti del settore della moda. E in quanto a creatività, Andrew ha dimostrato di averne in abbondanza.

(Credits immagine di copertina: frame dal video condiviso da 9Gag, foto dall’account Instagram di Andrew Praksin)