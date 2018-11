Hanno di nuovo diffuso allarmi bomba telefonici in Russia

«Ci sono state chiamate anonime riguardo a bombe piazzate nei centri commerciali di Kapitoly, Yevropeisky, Gorod, Megapolis, Tsvetnoi, Gorbushkin Dvor, Zvyozdochka e Atrium». Mosca e la Russia ripiombano nell’incubo del terrorismo telefonico: decine di allarmi bomba sono stati diffusi nel Paese e hanno portato all’evacuazione di oltre 4000 persone dai centri commerciali. Come riportato da Interfax, infatti, questa mattina Mosca è in stato di agitazione in seguito ad alcune segnalazioni che sono arrivate in diversi punti della città.

Allarme bomba Mosca, il precedente del 2017

Secondo una fonte ben informata, in questo momento è in corso un’operazione di polizia, che ha portato all’evacuazione dei centri commerciali, che saranno ora controllati dai cani poliziotti.

La vicenda ricorda molto da vicino quella che si è verificata, a due riprese, nell’autunno del 2017. In quella circostanza, circa 20.000 persone, secondo alcuni calcoli, erano state evacuate da centri commerciali, cinema, teatri, musei e hotel a Mosca per falsi allarmi bomba. Le verifiche sono ancora in corso, ma le dinamiche ricordano da vicino quanto accaduto in passato.

[Immagine di repertorio sugli attacchi bomba del 2017]