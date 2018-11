Asia Argento spiega la rottura con Corona: «Sono un’artista, non mi interessa il gossip»

La frequentazione di Asia Argento con Fabrizio Corona è durata un mese. Il tempo necessario a capire – stando alle dichiarazioni che l’attrice ha rilasciato a Repubblica – che non era destinata a durare e che rappresentava qualcosa di troppo diverso rispetto a quello che aveva immaginato. «Già dalla seconda volta che ci siamo visti la cosa è degenerata nel gossip – ha detto Asia Argento -. Il gossip non mi riguarda, mi fa orrore. Ho vissuto tutta la vita in maniera riservata, riparata. Non esco per non essere fotografata, non mi dà eccitazione che la gente faccia speculazioni sulla mia vita privata. La terza volta che l’ho visto, c’erano ancora e sempre i paparazzi, ho capito che questo tipo di situazione non potevo viverla. Non mi ci riconosco. Sono un’artista, mi interessa quello».

Asia Argento, ecco perché ha lasciato Fabrizio Corona

Insomma, la vita d’artista di Asia Argento non poteva assolutamente sposarsi con quella di un Fabrizio Corona perennemente inquadrato dagli obiettivi dei paparazzi. Inoltre, la vicenda si è chiusa senza rancori, nonostante i messaggi punzecchianti sui social network. Asia Argento aveva scritto «scendo da ‘sta giostra» sui suoi canali social, mentre Corona aveva risposto fingendo di piangere sulle note di Quando finisce un amore di Riccardo Cocciante.

Asia Argento: «Con Fabrizio sorridevo»

Troppe speculazioni, troppe ipotesi su una relazione che era nata in maniera sincera ma che, inevitabilmente, aveva preso la direzione degli interessi lavorativi: «Quando ho visto le speculazioni sul nostro rapporto – ha detto Asia Argento a Repubblica -, su un fantomatico contratto, perfino il mio ingaggio all’Isola dei famosi, ho capito che non potevo accettare la piega che stava prendendo la cosa sui media e ho deciso di chiudere con Fabrizio Corona». Però l’attrice non rimpiange i momenti trascorsi insieme all’ex fotografo dei vip: sono stati istanti sereni, in cui Asia Argento – a quanto pare – ha sorriso.