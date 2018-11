Coldplay-Los Unidades: ecco il singolo con Pharrell Williams | VIDEO

Ecco svelato il mistero: i Coldplay cambiano (momentaneamente) connotati e si lanciano in un nuovo progetto musicale in vista del Global Citizen Festival dedicato ai cento anni dalla nascita di Nelson Mandela. Loro si chiamano Los Unidades e il primo singolo di questo nuovo brand musicale è uscito il 27 novembre alle 18 ore italiane. Il brano è stato composto e interpretato insieme a Pharrell Williams.

Los Unidades, ecco la nuova veste dei Coldplay

Il Global Citizen Festival – Mandela 100 andrà in scena il prossimo 2 dicembre e avrà un significato eccezionale, dedicato tutto al premio Nobel per la pace sudafricano. I Coldplay hanno aderito in questa nuova veste: oltre al primo singolo pubblicato – che si intitola E-Lo – faranno parte del progetto anche altri brani che prevedono collaborazioni con altri artisti del calibro di Stormzy, David Guetta, Stargate, Cassper Nyovest, Jozzy, Wizkid, Tiwa Savage.

Los Unidades, lo scopo del progetto

L’iniziativa dei Coldplay-Los Unidades era stata molto chiacchierata nelle ultime ore. La Parlophone Records, casa discografica della band britannica nata nel 1997, infatti, aveva annunciato un accordo con una nuova formazione – Los Unidades appunto – in concomitanza con l’uscita del brano. I fan dei Coldplay avevano già capito tutto e avevano svelato chi si nascondeva dietro questa operazione.

Tra anagrammi che rimandavano alla band di Chris Martin e teorie varie, ecco svelata la grande operazione di marketing che, a quanto pare, ha anche uno scopo benefico. Il Global Citizen Festival, infatti, ha lo scopo di lottare contro la povertà, raccogliendo 1 miliardo di dollari da donare alle popolazioni più povere del pianeta e 500 milioni per aiutare 20 milioni di donne e bambini in tutto il mondo. I Coldplay-Los Unidades sono pronti a questa sfida.