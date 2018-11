I Coldplay si chiameranno Los Unidades?

Potrebbe essere la rivoluzione copernicana della musica dei Coldplay. Possibile che la storica band fondata nel 1997 si appresti a una revisione completa del suo brand. Che, da oggi pomeriggio in poi, potrebbe essere Los Unidades. Non sono farneticazioni, ma una possibile trovata commerciale che si consumerà nelle prossime ore, in tempo per il lancio del nuovo album della band londinese.

LEGGI ANCHE > La proposta di matrimonio al concerto dei Coldplay | FOTO

Coldplay pronti al cambio del nome in Los Unidades

Nelle ultime ore, sul sito della Parlophone Records – la casa di produzione che ha da sempre accompagnato i Coldplay nella loro avventura musicale – ha annunciato la firma con una nuova band (Los Unidades, appunto).

Parlophone Records are delighted to present new signing #LosUnidades pic.twitter.com/TZWr5ilJXu — Parlophone Records (@parlophone) 26 novembre 2018

Nella copertina del disco, vengono immortalati quattro artisti di spalle. Una semplice coincidenza? Sembrerebbe proprio di no. Perché gli investigatori sguinzagliati dai fan dei Coldplay, che volevano sapere qualcosa in più rispetto a questo nuovo gruppo, hanno scoperto che il marchio Los Unidades è stato registrato da Chris Martin, Jon Buckland, Guy Berryman e Will Champion. Ovvero, gli attuali componenti dei Coldplay.

La scoperta è stata fatta da ColdplayXtra, un account fan della band britannica. Sembra che tutti gli indizi stiano portando in questa direzione, dunque. Nel pomeriggio, al momento della pubblicazione del nuovo album, i Coldplay (o Los Unidades, a questo punto) ci spiegheranno meglio quali sono le loro intenzioni.

Gli altri indizi sui Coldplay

Altri indizi che vanno in questa direzione sono rappresentati dalla presenza della scritta Y02LPAC81ODL in fondo alla copertina lanciata dalla casa discografica Parlophone Records. Altro non sarebbe che l’anagramma di Coldplay 2018. Mentre risultano prenotati un dominio per sito internet a nome Los Unidades e una serie di account sui social network. Per forza di cose il progetto deve essere già affermato: non è nello stile della casa discografica Parlophone mettere sotto contratto degli sconosciuti. L’ipotesi del cambio del nome dei Coldplay per motivi di marketing sembra davvero sempre più concreta.

FOTO da account Twitter di Parlophone Records