Chi sono i finalisti di Sanremo giovani 2018

La nuova edizione di Sanremo curata da Claudio Baglioni si avvicina. Il sessantanovesimo festival della canzone italiana che sarà condotto dall’insolita coppia Fabio Rovazzi e Pippo Baudo andrà in onda dal dal 5 al 9 febbraio, e questa mattina, durante uno speciale di radio 2, il direttore artistico ha annunciato la lista dei 24 finalisti per la sezione giovani. Ecco chi sono.

Claudio Baglioni, «C’è stata una grande selezione”

Quest’anno specialmente c’è stato un grande lavoro di selezione, lo permette Claudio Baglioni, direttore artistico della nuova edizione del festival sanremese. «Si bada alla sostanza della canzone oltre che all’interpretazione del cantante! ha spiegato presentando la lista dei 24 finalisti di Sanremo Giovani durante la puntata di Rai Radio2, «Io e la mia commissione abbiamo dovuto scegliere i 24 finalisti, io stanotte non ci ho dormito». I due concorsi sono stati uniformati. Sanremo giovani infatti avrà una sorta di “vita a se”. Dal 17 al 20 dicembre ci saranno delle serate speciali, condotte da Luca Barbarossa, per presentare i nuovi concorrenti, che gareggeranno il 20 e il 21 dicembre, esibendosi in due tornate da 12. I due vincitori delle serate passeranno al «festivalone» come lo ha definito Baglioni, andando a concorrere con i big nelle serate dal 5 al 9 febbraio 2019. Una scelta che serve a dare giusto risalto anche ai più giovani, che spesso rimanevano nell’ombra poiché «le luci si concentravano sopratutto sui cantanti più famosi».

La lista dei 24 finalisti di Sanremo Giovani, uno per uno

Federica Abbate – Finalmente

La cantautrice di 27 anni arriva da Milano, e parteciperà con il brano “Finalmente“. Si è già fatta conoscere per aver duettato con il rapper Marracash nel brano “Pensare troppo mi fa male“, ma è lei l’autrice di molte hit: come “Roma-Bangkok” di Giusy Ferreri e Baby K e “L’amore Eternit” di Fedez e Noemi. Federica indirettamente è già stata a Sanremo, con la canzone “Nessun grado di separazione” cantata da Francesca Michielin che vinse l’ultima edizione e ha partecipato all’Eurovision contest.

Andrea Biagioni – Alba piena

Capelli lunghi e barba incolta, è un volto noto a chi segue i talent. Andrea Biagioni partecipò alla decima edizione di X Factor, nella squadra di Manuel Agnelli. Eliminato alla settima puntata, il cantautore multi-strumentista toscano si era distinto non solo per il suo grande talento ma anche per la sua umiltà. Aveva infranto anche molti cuori, ma al tempo di X Factor aveva detto di essere molto innamorato: chissà se è ancora così, e se il brano “Alba Piena“, che presenterà a Sanremo giovani parlerà d’amore.

Cannella – Nei miei ricordi

Cannella è a tutti gli effetti una new entry del mondo indie-pop italiano: ha esordito con il singolo “Campo Felice“, che ha raccontato essere «un racconto su un giro di chitarra sporco, fotografia di un momento difficile, di un periodo che ho preso per quello che era, perché quando finisce qualcosa alla fine ci si può fare poco, bisogna accettarlo e “provare a camminare sotto la pioggia”». Insomma, gli ingredienti del cantautorato indie ci sono tutti, e l’attesa per il brano “Nei miei ricordi” è molto alta.

Laura Ciriaco – L’inizio

Anche la 33enne di Pescara è un volto noto al pubblico dei talent. Ha partecipato all’edizione 2018 di The Voice, dove fece subito innamorare sia Francesco Renga che Cristina Scabbia con la sua interpretazione di “Human” di Rag’n’Bone Man. A Sanremo Giovani parteciperà con il brano inedito “L’inizio“, mentre questa estate aveva pubblicato il suo singolo di esordio “Qualcosa di speciale“.

Diego Conti – 3 gradi

Diego Conti è un cantautore nato a Frosinone il 25 giugno 1995, e ha alle spalle una collaborazione con Clementino, per cui ha registrato le chitarre nei brani “Quando sono lontano” e “Ragazzi fuori“, con cui il rapper ha partecipato alla 66a e 67a edizione proprio di Sanremo. Nel 2016 ha partecipato, come Biagioni, alla decima edizione di X-Factor, ma nella squadra di Arisa degli Under Uomini. Dopo il talent ha pubblicato due singoli: “L’impegno” e “Non finirà“, che gli sono valsi la firma con la Rusty Records. A Sanremo presenterà il brano “3 Gradi“.

Cordio – La nostra vita

Cordio è romano classe 1971, ha aperto i concerti del “Vietato Morire Tour” di Ermal Meta che con lui ha scritto il brano con cui parteciperà tra le nuove proposte. La canzone si chiama “La nostra vita”, la prima che pubblica ufficialmente, e che si può già ascoltare sul suo profilo di Spotify.

Deschema – Cristallo (Area Sanremo)

Band Toscana«dal mix tra alt pop ed elettronica i Deschema suonano insieme dal 2016. Compsta dal cantante e tastierista Gianluca Polvere, dai chitarristi Nicola Facco e Giulio Cappelli, dal bassista Emilio Goracci e dal batterista Massimiliano Manetti, ha non già all’attivo un primo ep che porta il loro nome, pubblicato a febbraio 2017. Hanno già più di 2000 follower su Facebook e il loro ultimo singolo “Nellie Bly”, che risale a marzo di quest’anno, ha già superato le 14000 visualizzazioni su YouTube. Sono abituati al palco sanremese: con la precedente formazione vinsero Sanremo 2013, e con il loro brano “Cristallo” hanno vinto Area Sanremo, entrando di diritto tra i finalisti.

Fedrix & Flaw – L’impresa (Area Sanremo)

Come i Deschema, Fedrix & Flaw arrivano dal contest di Area Sanremo, dove si sono distinti con la loro “L’impresa“. I due fratelli romani, all’anagrafe

Federico e Flavia Marra, dopo anni di cover pubblicate su YouTube hanno registrato un ep di inediti: solo 5 tracce, di cui una si è aggiudicata iil primo premio categoria band (luglio 2017) del concorso canoro nazionale di Fiuggi “Je so’ pazzo”. Fosco17 – Dicembre

Altra creatura della scena indie emergente, il bolognese Fosco17 ha suonato con Gazzelle e Coma Cose.Non è facile trovare dei suoi brani online, ma la sua canzone “Dicembre“, con cui parteciperà a Sanremo 2018, si può già ascoltare su YouTube.

La Rua – Alla mia età si vola