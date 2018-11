Diego Fusaro alla scambista: «Leggi Platone»

Diego Fusaro ormai è il massimo esperto italiano di sessualità. Viene chiamato in ogni trasmissione a discutere con chiunque – anche con le persone più improbabili – di tematiche legate al sesso. In modo particolare, questo exploit del filosofo sovranista che tanto piace a CasaPound è dovuto alla trollata ai giornalisti messa in atto qualche mese fa: la sua compagna, parlando con La Zanzara, aveva affermato di voler arrivare vergine al matrimonio, salvo poi smentire tutto sui social network.

Fusaro contro scambista a Non è l’Arena

Domenica scorsa, il filosofo è stato ospite del salotto di Non è l’Arena di Massimo Giletti, su La7. In studio, Diego Fusaro si è confrontato con una coppia di scambisti, che sono stati chiamati dal conduttore per descrivere il proprio rapporto con il sesso. La diatriba tra la donna della coppia e Diego Fusaro a un certo punto è stata vissuta su toni molto alti.

Secondo il filosofo, lo scambismo è un sintomo del disagio occidentale: «la società – dice Fusaro – ha perso ogni capacità di progettare e di vivere. Deve inventarsi questi stratagemmi per superare gli scogli di una normalità valoriale che ormai è disconosciuta. Questo è un dramma dell’occidente». La scambista non ha perso tempo a far notare la «noia mortale del professore», in uno studio che ormai aveva letteralmente perso il controllo per quello che stava accadendo davanti ai propri occhi.

Il consiglio filosofico di Fusaro su Platone

A quel punto, però, Diego Fusaro ha sfoderato la sua arma segreta e ha dato un consiglio filosofico alla scambista – che era presente in studio con tanto di mascherina per tutelare la sua identità -: «Leggete Platone: trarrete maggiore piacere di quelle boiate».