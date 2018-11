«Salvini appeso»: la scritta contro il vicepremier nel centro storico di Torino

«Salvini appeso», sulla facciata di un edificio in via Accademia Albertina

«Salvini appeso». È una scritta comparsa oggi nel centro storico di Torino sulla facciata di un edificio in via Accademia Albertina, nel centro storico della città. Lo scorso settembre in Piazzale Valdo Fusi, a pochi isolati di distanza, era stato realizzato un disegno raffigurante il vicepremier leghista legato a testa in giù.

La scritta contro il leader della Lega a Torino: «Salvini appeso»

Non è la prima volta che sulle mura delle città (e del capoluogo piemontese) spuntano messaggi offensivi o minacciosi nei confronti degli esponenti del governo. A inizio settembre, ancora a Torino, in via Cottolengo, è comparsa la scritta contro il ministro dell’Interno e quello delle Infrastrutture e dei Trasporti: «Salvini e Toninelli assassini».

(Foto di copertina da archivio Ansa: il leader della Lega e vicepremier Matteo Salvini, 15 giugno 2018. Credit immagine: ANSA / ALESSANDRO DI MARCO)