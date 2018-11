Fedez molla X Factor?

Fedez lascerà X Factor? L’indiscrezione la riporta Trash Italiano.

Il cantante ha dichiarato qualcosa durante il party per il lancio del suo nuovo album Paranoia Airlines, disponibile in tutti gli store partire dal 25 gennaio 2019. «Non ho mai smesso di fare musica, chiariamoci, ma da ora in poi voglio spostare il fuoco solo su quello. La sovraesposizione mediatica è qualcosa che da un lato si cerca, da un lato non si vuole. È una dicotomia, un conflitto continuo che viviamo sia io che mia moglie».

Quindi è molto probabile che Fedez abbandoni il talent show. Probabilmente, da clausole contrattuali, rimarrà tra i giudici per questa edizione. E forse solo per questa. In futuro chissà.

