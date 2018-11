Cede asfalto a San Felice Circeo per il maltempo: un disperso

Uno smottamento dovuto dal maltempo a San Felice Circeo ha coinvolto un veicolo con una persona a bordo, che al momento risulta dispersa.

Disperso al Circeo travolto da smottamento

L’incidente è avvenuto all’altezza di San Vito, con la strada che ha lasciato spazio a una larga voragine.

Emergenza maltempo: Si temono dispersi per un’auto coinvolta nella frana sulla via #Pontina in località San Vito di San Felice #Circeo (#Latina). Ricerche dei Vigili del Fuoco #chilhavisto pic.twitter.com/JrVVJGkJ6U — Chi l’ha visto? (@chilhavistorai3) 25 novembre 2018

Al momento i Vigili del fuoco hanno recuperato il veicolo, mentre non si sa ancora nulla dell’uomo disperso.

#maltempo È crollato un tratto della strada regionale 148 Pontina, tra Sabaudia e Terracina. Ci sarebbe un automobilista disperso. La #Pontina è la strada che d’estate collega Roma al Circeo e, insieme all’Appia è l’arteria più importante della provinciahttps://t.co/UkIlvBkH3t — Giuseppe Baratta (@giuseppebaratta) 25 novembre 2018

Giusto ieri la Protezione civile aveva rilasciato l’allerta arancione per il Lazio: “Dalle prime ore di domenica 25 novembre, e per le successive 12-18 ore: criticità idrogeologica codice arancione su Bacini costieri sud e Bacino del Liri; criticità idraulica codice giallo su Bacini costieri nord, Bacino medio Tevere, Roma e Aniene; criticità idrogeologica per temporali codice giallo su Appennino di Rieti”.

