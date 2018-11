La corsa disperata della Mediterranea che cerca di salvare 120 migranti che stanno affondando

Il grido di dolore disperato è stato raccolto intorno alle 19.30 del 23 novembre. Poco distante dalla Libia, di fronte alla città di Zuwara, c’è un barcone con 120 migranti a bordo che rischia di affondare. Gli unici che si stanno attivando per provare a salvare vite umane sono quelli dell’equipaggio della Mar Ionio, la nave della missione Mediterranea, e quelli della ong spagnola Open Arms. Una corsa contro il tempo, visto che la situazione si annuncia drammatica.

Mediterranea, il disperato tentativo di salvare i migranti

L’arrivo delle due navi nella zona del naufragio – segnalato attraverso il servizio Alarm Phone, in grado di trasmettere tutti gli sos che vengono lanciati nel mar Mediterraneo – è tuttavia previsto per la mattina del 24 novembre, intorno alle ore 6. Le imbarcazioni, infatti, si trovavano distanti rispetto alla Libia: un intervento dallo Stato africano sarebbe stato chiaramente più semplice e immediato, ma non è avvenuto.

Cosa (non) sta facendo la Libia

O meglio: non risulta ufficialmente. Infatti, non c’è alcuna comunicazione da parte delle motovedette libiche su quanto sta accadendo in quel braccio di mare e la guardia costiera dello Stato africano non risponde alle sollecitazioni delle navi coinvolte in questo tentativo di salvataggio. Tuttavia, la Guardia Costiera italiana, in via del tutto ufficiosa, ha affermato – secondo quanto riporta Repubblica, che ha un suo inviato a bordo della Mar Ionio – che una motovedetta libica si sarebbe recata sul luogo del naufragio.

La Mar Ionio – che non è una nave di una ong – ospita volontari e persone che intendono offrire il loro contributo per salvare i migranti. Nell’equipaggio, oltre a diversi giornalisti, c’è anche il deputato di Liberi e Uguali Nicola Fratoianni. Stando a quanto si è appreso alcune delle 120 persone a bordo del barcone di migranti potrebbero già essere morte in mare. Intanto, la notte è passata.