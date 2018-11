The Lion King: Simba torna in 3d nel trailer ufficiale

Il trailer completo per ora è disponibile solo in lingua inglese

«Tutto ciò che è illuminato dal sole è il nostro regno». Le parole di Mufasa, anche se per ora sono solo in inglese, hanno scatenato l’entusiasmo dei fan del piccolo leoncino destinato a diventare Re. Il trailer del nuovo film di animazione Disney “The Lion King” ha superato le 10 milioni di visualizzazioni in poche ore.

The Lion King: online il trailer ufficiale

Il regista Jon Favreu aveva già mostrato una piccola anticipazione del film la scorsa estate al D23. In quell’occasione si vedevano solo Simba e Rafiki, ma nel trailer completo si ha un assaggio vero e proprio di quello che sarà sicuramente un film record di incassi. Le immagini del promo ripetono fedelmente l’inizio del cartone animato del 1994. L’alba nella rupe dei Re, gli animali che si inginocchiano dinanzi a Rafiki che solleva il nuovo nato e futuro re, la piccola zampa di Simba nell’impronta del padre. È un flashback commovente sulle note di Circle of Life, ma in 3d. Tutti i personaggi di una delle storie Disney più amate di sempre ritorneranno nelle sale dei cinema questa estate in versione live-action.

Stessa storia, diversa musica

La voce che si sente nel video è di James Earl Jones, che aveva dato la voce a Mufasa già nel film originale, e che replica anche nel remake. Il cast messo insieme dal regista Jon Favreau, che ha già diretto il remake del libro della giungla, è davvero d’eccezione: Nala avrà la voce di Beyoncé Knowles-Carter, mentre il piccolo Simba sarà JD McCrary, giovanissimo cantante della scuderia Disney. Elton John ha nuovamente curato parte dell’iconica colonna sonora, riprendendo la collaborazione con Tom Rice. Il cantante inglese aveva dichiarato nei mesi scorsi che ci saranno anche delle sorprese: «Ci saranno 4 canzoni del film originale ( Can You Feel The Love Tonight, Hakuna Matata, I Just Can’t Wait To Be King, Circle of Life) ma ci sarà una nuova canzone per i titoli di coda». Negli Usa uscirà il 19 luglio 2019, ma per la versione italiana ancora si sa poco. Non esiste ancora il trailer nella nostra lingua, e nemmeno si conosce la lista dei doppiatori.

(Credits immagine di copertina: screenshot dal trailer ufficiale pubblicato su YouTube)