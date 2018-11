Perché Asia Argento avrebbe rotto con Fabrizio Corona

Ieri Alberto Dandolo su Dagospia ha parlato di un contratto tra Asia Argento e Fabrizio Corona. Bitchyf.it ha cercato di capirci qualcosa di più, scoprendo in realtà un’altra versione dei fatti.

Ecco cosa riportava Dagospia:

“Furbizio Corona ha assunto una nuova dipendente: ARGENTO ASIA. Si sussurra che il contratto di collaborazione in esclusiva sia costato al tatuato di Corso Como circa 100 mila euro. L’accordo prevederebbe: Innamoramento Furbizio – Asia (foto + interviste tv) Presentazione dei rispettivi figli e familiari : Corona presenta Carlos ad Asia. Corona incontra Anna Lou e poi il suocero Dario ( il tutto in 3 step) L’ira di Morgan , ex di Asia e padre di Anna Lou ( intervista e foto esclusive…operazione ancora in standby ) La crisi del rapporto Corona –Asia: Furbizio cerca sollazzo in qualche sua ex e mette in discussione l’amore per Asia La rottura definitiva: il dramma di Asia Asia per dimenticare Furbizio fugge sull’Isola dei morti di fama….Furbizio in studio da Cologno invoca ( a suon di euro) perdono…”

Secondo Bitchyf stando a quanto afferma una fonte attendibile e vicinissima ad Asia, non esisterebbe nessun contratto. L’attrice – spiega il sito di gossip – sarebbe sempre stata all’oscuro dei presunti piani di Fabrizio e proprio per questo motivo, ieri sera, dopo aver letto la notizia di Dagospia sarebbe andata su tutte le furie ed avrebbe deciso di chiudere definitivamente con l’ex re dei paparazzi.

Non solo. Pare che Asia Argento non abbia mai gradito le dichiarazioni che Corona faceva sulla loro intimità, dichiarazioni tra l’altro non veritiere.