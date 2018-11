Manovra, Conte tende la mano alla Ue: «Rimoduliamo le misure»

Il governo italiano invierà le sue «controdeduzioni» sulle manovra e trasmetterà «una replica ben articolata ed esaustiva per illustrare i programmi e le decisioni». Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte parla così alla Camera sulla manovra dopo la bocciatura. «Puntualizzeremo gli effetti della manovra sulla crescita», precisa.

«Spiegheremo che non abbiamo accolto le raccomandazioni in materia di aggiustamento strutturale, perché non compatibili con lo stato congiunturale della nostra economia e con il nostro disegno di politica economica, più orientato alla crescita che non all’austerità». «Ribadiremo – ha poi sottolineato – gli effetti della manovra sulla crescita. Nell’immediato, miriamo all’accelerazione degli investimenti e alla possibile rimodulazione di alcuni interventi previsti dalla legge di bilancio, se dal confronto parlamentare dovessero emergere indicazioni che possano accrescere gli effetti positivi delle misure proposte sulla crescita, senza alterarne la ratio e i contenuti».

(foto ANSA/GIUSEPPE LAMI)