«Sull’Italia ho una parola d’ordine che in questo momento non è né formale né fittizia: in questo momento il dialogo con l’Italia è più necessario che mai». A dirlo il commissario europeo agli Affari economici, Pierre Moscovici, intervenendo dinanzi ai deputati della commissione per gli Affari europei all’Assemblea Nazionale di Parigi.

Il commissario agli Affari economici ritiene che il governo italiano non potrà mantenere la linea dura sulla finanziaria 2019, su cui si può aprire una violazione della regola del debito. Anche questa mattina parlando al Parlamento francese ha detto di essere convinto che alla fine l’Italia tornerà a casa perché il suo interesse è ancora rimanere nell’Ue. Moscovici ha invitato l’Italia a riaprire la linea. Sabato sera il premier Giuseppe Conte incontrerà a Bruxelles il presidente della Commissione Jean Claude Juncker.

(Foto © Wiktor Dabkowski via ZUMA Wire)