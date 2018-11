Usa, mamma getta il figlio dalla finestra e lo salva dall’incendio | VIDEO

La mamma getta il figlio dalla finestra per salvarlo dalle fiamme. È il contenuto di un video registrato negli Stati Uniti che in queste ore ha fatto il giro della Rete. Le immagini riguardano un incendio divampato all’interno di una palazzina a Dallas. Il fuoco si è rapidamente propagato all’ultimo piano di un edificio e ha costretto i residenti a gesti estremi per mettersi in salvo.

Usa, mamma getta il figlio dalla finestra e lo salva dall’incendio

Alcune persone presenti nella struttura si sono lanciati nel vuoto. E una donna, per salvare il proprio bambino, ha deciso di gettarlo dalla finestra del terzo piano verso alcuni passanti che nel frattempo erano accorsi per prestare aiuto. Il piccolo è stato afferrato al volo da una persona ed è poi portato in salvo. Nelle immagini di vede una persona che cade su un materasso. Il bilancio dell’incendio è di tre feriti.

Il video

Ecco un video via Twitter.

LEAP OF FAITH: Three people were injured when a Dallas apartment building caught fire, with an eyewitness capturing the dramatic moment residents dropped a toddler from a third floor window to good Samaritans below before jumping onto a mattress. https://t.co/hnzSORPIGr pic.twitter.com/JH1SdkJJaJ — World News Tonight (@ABCWorldNews) 21 novembre 2018

(Immagine di copertina da video pubblicato su YouTube)